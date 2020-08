Cadavere scoperto dopo 30 anni nella cantina di una villa parigina da 35 milioni di euro (Di martedì 11 agosto 2020) I lavori di restauro di una villa abbandonata da 35 milioni di euro in una delle zone più prestigiose di Parigi sono stati sospesi dopo il ritrovamento di un Cadavere in decomposizione nel seminterrato: il corpo sarebbe stato lì da 30 anni, hanno riferito i media locali. A riportare la notizia, tra le varie testate, è Le Parisien. Il vasto ma fatiscente complesso al 12 di rue Oudinot, nel cuore di Parigi, era vuoto da più di 30 anni. La proprietà era pubblicizzata come “l’ultima proprietà veramente significativa nel quartiere più ricercato della capitale” ed era stata venduta all’asta nel mese di gennaio. L’acquirente ha sborsato circa 35 milioni di ... Leggi su huffingtonpost

