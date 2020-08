Bundesliga, il ministro della sanità boccia il ritorno dei tifosi negli stadi (Di martedì 11 agosto 2020) La Bundesliga, come noto, ripartirà il prossimo 18 settembre e, fino a qualche giorno fa, sembrava poterlo fare con la presenza del pubblico sugli spalti. Ora, però, vista la preoccupazione per una seconda ondata di contagi da Covid-19, è arrivato il no del ministro della sanità tedesco. La Dfl, lega di calcio tedesca, ha comunicato tale notizia attraverso una nota pubblicata su Twitter: “La Dfl ha sempre insistito sul fatto che la lotta al coronavirus ha la massima priorità, e dunque rispetta la posizione del ministro della sanità federale e dei Laender. Il ritorno alla normalità deve essere un obiettivo in ogni settore, progressivamente e in funzione della situazione. Perciò, la Lega e i club ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Bundesliga, il ministro della sanità boccia il ritorno dei tifosi negli stadi -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga ministro Bundesliga, i tifosi dovranno attendere: stadi chiusi almeno sino al 31 ottobre Il Posticipo Coronavirus in Germania, il ministro della Sanità: “Partite di calcio ancora a porte chiuse”

In Germania si va ancora verso la chiusura degli stadi al pubblico. A dirlo, in un tweet, è stato il Ministro della Sanità tedesco, Jens Spahn, che ha specificato come sia importante ora evitare ogni ...

La ICE Hockey League al Ministero della Salute austriaco

Si è svolto oggi un incontro tra una delegazione della ICE Hockey League e il Ministro della Salute austriaco, Rudolf Anschober, insieme ai rappresentanti del Ministero degli affari sociali e dello sp ...

In Germania si va ancora verso la chiusura degli stadi al pubblico. A dirlo, in un tweet, è stato il Ministro della Sanità tedesco, Jens Spahn, che ha specificato come sia importante ora evitare ogni ...Si è svolto oggi un incontro tra una delegazione della ICE Hockey League e il Ministro della Salute austriaco, Rudolf Anschober, insieme ai rappresentanti del Ministero degli affari sociali e dello sp ...