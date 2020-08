Bundesliga, fissate linee guida per nuova stagione mentre in Serie A attendono…settembre (Di martedì 11 agosto 2020) Il calcio non è solo una partita che dura 90'. Serve organizzazione, programmazione specie in questo momento di grandi novità imposte dal Covid-19 in misura di sicurezza. In Italia non si hanno le idee ben chiare e si naviga a vista su come ripartire a settembre mentre in Germania si sono (come al solito) portati avanti. L'esperto avvocato di diritto sportivo Cesare di Cintio a riguardo ha condiviso il suo pensiero sul proprio profilo Facebook: "mentre in Italia Gravina lancia un monito sull'inapplicabilità dei protocolli (in parte per i professionisti e in toto per i dilettanti) in vista della prossima stagione, in Germania si sono già portati avanti. La Bundesliga ricomincerà il 18 settembre e le linee guida sono già ... Leggi su itasportpress

Poco fa è stato ufficializzato il calendario della prossima stagione di Bundesliga, di seguito tutti i derby e le sfide da non perdere. MONACO DI BAVIERA – Riparte la caccia al Bayern Monaco. Poco fa, ...

Brutta notizia in casa Real Madrid: Mariano Diaz, l’attaccante brasiliano ex Lione, è stato trovato positivo al Coronavirus a seguito di alcuni controlli effettuati ieri dallo staff medico delle meren ...

