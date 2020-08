Brad Pitt e Angelina Jolie divorzio, nuovi problemi: l’attrice accusa il giudice (Di martedì 11 agosto 2020) Le ultime news sul divorzio tra Brad Pitt e Angelina Jolie non sono per nulla buone. L’attrice, secondo quanto leggiamo sul sito Justjared, avrebbe presentato una mozione alla Corte Suprema di Los Angeles, con la richiesta che il giudice privato che sta lavorando sul suo divorzio venga rimosso dall’incarico. Pare che Angelina abbia sollevato qualche … L'articolo Brad Pitt e Angelina Jolie divorzio, nuovi problemi: l’attrice accusa il giudice proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Le ultime news sul divorzio tra Brad Pitt e Angelina Jolie non sono per nulla buone. L’attrice, secondo quanto leggiamo sul sito Justjared, avrebbe presentato una mozione alla Corte Suprema di Los Ang ...

Brad Pitt divorzio: Angelina Jolie accusa il giudice di imparzialità

L’attrice ha sollevato qualche dubbio sull'imparzialità di chi si sta occupando della sua battaglia legale contro l’ex marito. Dopo l’annuncio della rottura, Angelina Jolie e Brad Pitt hanno ufficialm ...

