Boxe | slitta il ritorno sul ring di Mike Tyson | la sfida con Roy Jones Jr rinviata di due mesi e mezzo

Il match esibizione tra Mike Tyson e Roy Jones Jr. non si terrà il prossimo 12 settembre come inizialmente previsto, ma gli organizzatori hanno deciso di farlo slittare al 28 novembre per permettere un maggior afflusso di pubblico. James Gilbert/Getty ImagesLa sfida che segna il ritorno sul ring di Iron Mike 15 anni dopo l'ultima volta dovrà essere un evento memorabile, per questo motivo si è deciso di spostarlo di due mesi e mezzo, così da superare l'emergenza Coronavirus e riempire il Dignity Health Sports Park di Carson, in California, sede dell'atteso evento. Il match si terrà sulle 8 riprese e segnerà un nuovo inizio per Tyson, che ...

