Bosz scherza sul futuro di Havertz, l’Heracles Almelo sta al gioco e ne annuncia ‘l’acquisto’ (Di martedì 11 agosto 2020) Il tecnico del Bayer Leverkusen, Peter Bosz, al termine della gara di ieri sera contro l’Inter, valevole per i quarti di Europa League, aveva ironizzato sul futuro di Kai Havertz, dopo l’ennesima domanda sull’attaccante: “E’ stata l’ultima partita di Havertz? Si’, annuncio che giocherà nell’Heracles Almelo”. La società olandese ha voluto replicare in maniera altrettanto ironica all’allenatore dei tedeschi, annunciando sui social l’acquisto del centravanti, con tanto di foto in maglia bianconera e di benvenuto. L’Heracles Almelo è stato al gioco di Bosz, ma il futuro di Havertz sembra davvero lontano dalla ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Bosz scherza sul futuro di #Havertz, l'#HeraclesAlmelo sta al gioco e ne annuncia 'l'acquisto' -

Ultime Notizie dalla rete : Bosz scherza Ultima gara di Havertz col Bayer? Bosz scherza: "Annuncio che giocherà con l'Heracles Almelo" TUTTO mercato WEB Barella e Lukaku più forti del Var: trascinano l'Inter in semifinale. Bayer battuto 2-1

Inizia lo stesso undici che ha eliminato il Getafe cinque giorni prima, mentre Bosz deve fare a meno del perno di centrocampo Aranguiz (il cileno era diffidato, ma non lo sapeva e si è fatto ammonire ...

Inizia lo stesso undici che ha eliminato il Getafe cinque giorni prima, mentre Bosz deve fare a meno del perno di centrocampo Aranguiz (il cileno era diffidato, ma non lo sapeva e si è fatto ammonire ...