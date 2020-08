Borsa elettrica, prezzi in forte calo nell’ultima settimana (Di martedì 11 agosto 2020) (TeleBorsa) – Scende il prezzo dell’elettricità alla Borsa elettrica, nella settimana da lunedì 3 a domenica 9 agosto 2020. Il prezzo medio di acquisto è calato a 37,18 euro/MWh in contrazione del 16,5% rispetto a quello della settimana precedente. E’ quanto emerge dai consueti dati settimanali pubblicati dal Gestore dei Mercati elettrici (GME), società responsabile in Italia dell’organizzazione e della gestione del mercato elettrico. Sempre secondo le rilevazioni, continuano scendono i volumi di energia elettrica scambiati in Borsa, che vedono un decremento del 12,6% a 4,2 milioni di MWh e la liquidità del mercato che si attesta al 75% (-1,7 punti percentuali). I prezzi medi ... Leggi su quifinanza

