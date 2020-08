Bonus Partita Iva, Zaia pronto a tenere fuori dalla lista tre consiglieri (Di martedì 11 agosto 2020) Il governatore del Veneto: «Il sentiment è pesante. Non esprimo giudizi, ognuno ha la sua giustificazione. Fosse per me non li candiderei». Leggi su lastampa

(ANSA) - GENOVA, 11 AGO - Un consigliere regionale della Lega in Liguria, Alessandro Puggioni, di Rapallo, ha annunciato di avere chiesto e ottenuto il bonus da 600 euro e di avere deciso per questo ...

Anche il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto ufficialmente sul caso dei deputati e consiglieri regionali che hanno ottenuto il bonus 600 euro per le partite Iva spiegando che “l ...

