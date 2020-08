Bonus Inps, il leghista Bocci e quelli che “è sempre colpa dei commercialisti” (Di martedì 11 agosto 2020) Verrà un giorno in cui i commercialisti si incazzeranno definitivamente. Tirati in ballo ogni volta che il Fisco becca qualcuno a non pagare le tasse, diranno una volta per tutte l’amara verità: sono i clienti, che non vogliono pagare, come il fratello maggiore che rompe il vaso etrusco e dà la colpa al fratello minore. Caso epico quello di Morgan, che non ha pagato cartelle esattoriali per centinaia di migliaia di euro e ha sempre attribuito colpe a un fantomatico e truffaldino commercialista. Peccato che questo commercialista truffaldino non sia mai stato denunciato da nessuno. Probabilmente un amico di Bugo, maleducato e invidioso pure lui. Ora però c’è un nuovo modello di commercialista-capro espiatorio: quello che ha chiesto il Bonus a nostra insaputa. Cinque parlamentari hanno chiesto ... Leggi su tpi

