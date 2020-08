Bonus Inps, il Garante della Privacy: "Sono figure pubbliche, si possono pubblicare i nomi" (Di martedì 11 agosto 2020) Il Garante della Privacy ha dato il via libera alla pubblicazione dei nomi dei politici che hanno chiesto ed ottenuto il Bonus di 600 euro destinato alle Partite IVA in difficoltà. La nota diffusa oggi parla chiaro:In relazione alla vicenda del Bonus Covid, il Garante per la protezione dei dati personali precisa che, sulla base della normativa vigente, la Privacy non è d’ostacolo alla pubblicità dei dati relativi ai beneficiari del contributo laddove, come in questo caso, da ciò non possa evincersi, in particolare, una condizione di disagio economico-sociale dell’interessato (art. 26, comma 4, d.lgs. 33 del 2013)I deputati finiti nel mirino dell'intera classe politica e ... Leggi su blogo

mattiafeltri : Bonus Inps, sono Salvini e Di Maio che si devono dimettere - lucianonobili : Ma che succede ora se si scopre che nessun parlamentare di @ItaliaViva ha preso il bonus #Inps? Chiedo per un amico. - Mov5Stelle : “Se non dovesse palesarsi spontaneamente chi ha richiesto il bonus 600 euro, chiederò a tutti i nostri parlamentari… - ile69leo63 : @StaseraItalia SE UN PENSIONATO È TITOLARE DI P.IVA NON HA DIRITTO AL BONUS MA QUANDO ARRIVA F 24 PER INPS E IMPOST… - micrus009 : RT @ilmessaggeroit: Bonus Inps «per errore», il consigliere piemontese del Pd Diego Sarno si autosospende -