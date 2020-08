Bonus Inps, Garante Privacy: “Nomi beneficiari possono essere pubblicati” (Di martedì 11 agosto 2020) Il Garante della Privacy ha annunciato, in merito al Bonus Inps, che possono essere resi pubblici i nomi dei beneficiari del contributo Sono ormai 3 giorni che tiene banco la questione in merito alla richiesta del Bonus Inps da parte di cinque parlamentari. In molti politici, insieme ai cittadini, hanno chiesto a gran voce che … L'articolo Bonus Inps, Garante Privacy: “Nomi beneficiari possono essere pubblicati” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

mattiafeltri : Bonus Inps, sono Salvini e Di Maio che si devono dimettere - lucianonobili : Ma che succede ora se si scopre che nessun parlamentare di @ItaliaViva ha preso il bonus #Inps? Chiedo per un amico. - Mov5Stelle : “Se non dovesse palesarsi spontaneamente chi ha richiesto il bonus 600 euro, chiederò a tutti i nostri parlamentari… - IlMagodiIos : RT @PaoloBorg: Quindi è confermato che la responsabile della direzione antifrode dell'INPS ha informato Tridico a maggio dei politici che h… - sensazionivarie : RT @Dio: Sì, l'INPS assegna male i bonus e spreca i soldi che le versate, ma tanto non andrete in pensione: non li rivedrete comunque quei… -