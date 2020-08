Bonus deputati, Sgarbi insulta governo e presidente della Camera su La7: “Colpa di una legge idiota fatta da cretini come Fico” (Di martedì 11 agosto 2020) Insulti e offese del critico d’arte Vittorio Sgarbi che, durante la trasmissione“In onda” (La7), a proposito dei parlamentari che hanno percepito il Bonus per le partite Iva, si dilunga in una scomposta intemerata contro il presidente della Camera, Roberto Fico, di cui chiede le dimissioni. Il parlamentare assolve i deputati che hanno richiesto il sussidio, definendoli al contempo ‘persone meschine abituate a guadagnare poco’. Ma aggiunge: “Non hanno commesso nessun delitto, ma sono stati indotti a chiedere quel Bonus da una legge non certo votata da me. Io mi astengo sempre, perché non voglio essere complice di un Parlamento di deficienti e infatti sono stato espulso per 15 giorni. E’ una ... Leggi su ilfattoquotidiano

