Bonus da 600 euro: nessun ostacolo per conoscere i nomi, dice il garante della privacy (Di martedì 11 agosto 2020) Non ci sono ostacoli a far conoscere i nomi dei parlamentari, e anche dei consiglieri regionali che hanno chiesto e ottenuto il Bonus da 600 euro. Lo dice il garante della privacy Leggi su firenzepost

Ultime Notizie dalla rete : Bonus 600 Bonus 600 euro, fuori i nomi dei politici che lo hanno chiesto – Firma la petizione del Fatto Quotidiano Il Fatto Quotidiano Bonus Covid, la Lega "espelle" i 3 consiglieri regionali: «Non saranno ricandidati»

VENEZIA - La Lega non ricandiderà i consiglieri regionali che hanno preso il bonus Covid: nelle elezioni di settembre non saranno nella lista del Carroccio Montagnoli, Barbisan e l'attuale vice di Zai ...

Bonus Inps ai parlamentari, "sospetti" sui leghisti Dara e Murelli | Garante Privacy: "Sì a pubblicazione nomi"

La caccia ai deputati che hanno intascato il bonus da 600 euro destinato alle partite Iva continua senza tregua. I "sospetti" sono su due leghisti, il mantovano Andrea Dara e la piacentina Elena Murel ...

