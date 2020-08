Bonus Covid a parlamentari: Garante, la privacy non è un ostacolo alla pubblicazione dei nomi (Di martedì 11 agosto 2020) Il Garante contestualmente comunica che sara' aperta una istruttoria in ordine alla metodologia seguita dall'INPS rispetto al trattamento dei dati dei beneficiari e alle notizie al riguardo diffuse Leggi su firenzepost

