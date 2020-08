Bonus 600 euro, oltre 10mila firme in poche ore per la petizione de Il Fatto Quotidiano: fuori i nomi dei politici che lo hanno chiesto (Di martedì 11 agosto 2020) oltre 10mila persone in poche ore hanno deciso di firmare la petizione lanciata da Il Fatto Quotidiano per chiedere all’Inps di rendere noti i nomi dei 5 deputati che hanno chiesto il Bonus da 600-1000 euro per le partite Iva in difficoltà durante il lockdown, pur guadagnando oltre 12mila euro netti al mese. Il Fatto Quotidiano ha inviato una lettera al presidente dell’Istituto di previdenza, Pasquale Tridico: “È diritto di chi scrive – scrive il direttore Marco Travaglio – divulgare le generalità di politici che hanno ritenuto di ... Leggi su ilfattoquotidiano

TeresaBellanova : I 5 parlamentari che avrebbero percepito 600€ di bonus partita IVA se hanno un minimo di dignità possono fare solo… - Mov5Stelle : “Se non dovesse palesarsi spontaneamente chi ha richiesto il bonus 600 euro, chiederò a tutti i nostri parlamentari… - GassmanGassmann : Secondo me i cinque diciamo parlamentari che se so zottati i 600 euri der bonus, stanno proprio a strigne de bbrut… - mariandres2014 : RT @conteDartagnan: Zaia Muto.... Forcolin, Barbisan e Montagnoli: i tre consiglieri veneti e il bonus 600 euro partite IVA - teoxandra : RT @neXtquotidiano: BOOOOOMBA (UN MOVIMIENTO SENSUAL) Il garante della privacy fa sapere che i nomi dei politici che hanno avuto il bonus… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus 600 Bonus 600 euro, fuori i nomi dei politici che lo hanno chiesto – Firma la petizione del Fatto Quotidiano Il Fatto Quotidiano Anita Pirovano e il “bonus-scandalo” 600 euro: si autodenuncia e fa anche peggio

Dopo lo scandalo, l’ammissione di colpa. Cinque deputati di Montecitorio hanno chiesto e incassato dall’Inps il bonus da 600 euro mensili, arrivato in alcuni casi a 1.000, per autonomi e partite Iva.

Bonus INPS: il veronese Montagnoli affida la sua replica a facebook

In un lungo post spiega di aver chiesto e ottenuto il bonus da 600 euro previsto per le partite Iva, poi devoluto in beneficenza. Ma in rete lo attaccano.

Dopo lo scandalo, l’ammissione di colpa. Cinque deputati di Montecitorio hanno chiesto e incassato dall’Inps il bonus da 600 euro mensili, arrivato in alcuni casi a 1.000, per autonomi e partite Iva.In un lungo post spiega di aver chiesto e ottenuto il bonus da 600 euro previsto per le partite Iva, poi devoluto in beneficenza. Ma in rete lo attaccano.