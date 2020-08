Bonus 600 euro, Gomez: “Deputati senza cuore e senza senso civico. Giusto sapere i loro nomi per esercitare al meglio il diritto di voto” (Di martedì 11 agosto 2020) Sul caso dei politici – in particolare, deputati, consiglieri e assessori regionali – che hanno chiesto e ottenuto il Bonus da 600 euro (poi alzato a mille euro) destinato alle partite Iva e agli autonomi nei mesi di marzo e aprile in piena emergenza coronavirus, è caccia ai nominativi, al momento ancora non resi pubblici. Mentre ci sono sospetti su due parlamentari della Lega e uno del M5s, il direttore de IlFattoQuotidiano.it, Peter Gomez, ha analizzato la vicenda: “È Giusto conoscere i loro nomi perché i cittadini devono poter esercitare il diritto di voto al meglio. Questi deputati sono senza ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Bonus 600 Bonus 600 euro, fuori i nomi dei politici che lo hanno chiesto – Firma la petizione del Fatto Quotidiano Il Fatto Quotidiano Bonus, Rivellini (FdI): "Voglio nomi 5 miserabili, calci nel deretano"

“I 5 miserabili, parlamentari, che hanno avuto il coraggio di chiedere il bonus per le partite iva devono essere cacciati a calcioni nel deretano dalle istituzioni. A questi personaggi, a quante pare, ...

Bonus Inps, chi sono i politici che si autodenunciano: Pirovano da Milano, Bocci da Firenze e Forcolin dal Veneto

MILANO(Rossella Burattino) «Vengano allo scoperto i parlamentari che hanno chiesto e ottenuto il bonus Covid-19». Anita Pirovano, 38 anni, consigliera comunale di Milano Progressista e coordinatrice m ...

