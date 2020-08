Bonus 600 euro e caccia ai deputati ‘furbetti’: la privacy blocca i nominativi (Di martedì 11 agosto 2020) Il Bonus 600 per emergenza Covid nel pieno dello scandalo, riservato alle partita Iva in difficoltà e richiesto e concesso a deputati del governo. È una vera e propria caccia ai nomi, ma la privacy vieta la diffusione dei nomi. Si sta pensando di convocare il presidente Tridico, affinché rilevi i nomi davanti ad una commissione parlamentare. Bonus 600 euro: caccia ai furbetti Intanto, le dichiarazioni di chi ha preso il Bonus aumentano: tre consiglieri di Regioni e Comuni, e si giustificano dicendo “non viviamo di politica. Ecco i nomi: lista progressista a Milano: Anita Pirovano; lista L’altra Trentro a sinistra Jacopo Zannini; consigliere di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia Franco Mattiussi. Lo ... Leggi su notizieora

TeresaBellanova : I 5 parlamentari che avrebbero percepito 600€ di bonus partita IVA se hanno un minimo di dignità possono fare solo… - GassmanGassmann : Secondo me i cinque diciamo parlamentari che se so zottati i 600 euri der bonus, stanno proprio a strigne de bbrut… - Mov5Stelle : “Se non dovesse palesarsi spontaneamente chi ha richiesto il bonus 600 euro, chiederò a tutti i nostri parlamentari… - vincenzolamanna : @borghi_claudio Fuori uno. Ubaldo Bocci, candidato di Salvini a sindaco di Firenze, 277.000 € dichiarati nel 2019,… - frenchlady87 : RT @CavaleraDaniele: BONUS DA 600 EURO Navigators, sindaci, governatori, consiglieri comunali, pur percependo un regolare stipendio, hanno… -