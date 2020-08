Bonus 600 euro, caccia ai nomi dei deputati: i sospetti sui leghisti Dara e Murelli. Molinari: “Se qualcuno lo ha preso verrà sospeso” (Di martedì 11 agosto 2020) È una vera e propria caccia al deputato col Bonus quella che si è aperta in Parlamento. I 600 euro stanziati dal governo per le partite Iva in difficoltà a causa del lockdown sono stati infatti chiesti anche da cinque eletti alla Camera: in tre casi il Bonus è stato erogato e incassato. E in attesa che l’Inps renda pubblici tutti i nomi dei politici che lo hanno chiesto (clicca qui per firmare la petizione), tra i banchi della Lega i sospetti si sono concentrati su due deputati: il mantovano Andrea Dara e la piacentina Elena Murelli. Contattati dal Fatto Quotidiano il primo non ha risposto mentre la seconda si è limitata a un secco “no comment”. Alla Camera dal 2018, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il veneziano Gianluca Forcolin, vice governatore e i consiglieri regionali Riccardo Barbisan (Treviso) e Alessandro Montagnoli (Verona) avrebbero fatto richiesta del bonus a sostegno delle partite I ...

Ormai è certo: due deputati leghisti hanno preso il bonus 600 euro e il terzo non lo ha intascato solo per problemi di procedura. Se i nomi dei parlamentari ancora non sono confermati, oggi il Corrier ...

Il veneziano Gianluca Forcolin, vice governatore e i consiglieri regionali Riccardo Barbisan (Treviso) e Alessandro Montagnoli (Verona) avrebbero fatto richiesta del bonus a sostegno delle partite I ...Ormai è certo: due deputati leghisti hanno preso il bonus 600 euro e il terzo non lo ha intascato solo per problemi di procedura. Se i nomi dei parlamentari ancora non sono confermati, oggi il Corrier ...