Bonus 600 euro a deputati, Lonardo (Gruppo Misto): “Presidente dell’INPS Tridico va mandato a casa” (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “I 5 presunti deputati che avrebbero incassato i 600 euro, hanno commesso un atto sicuramente eticamente scorretto, ma, non è reato”. Così la senatrice del Gruppo Misto, Sandra Lonardo, in una nota stampa. “Ebbene! Credo che, a questo punto, – prosegue Lonardo – sarebbe più giusto che i diretti interessati si autodenunciassero alla stampa, palesando le loro ragioni, tanto da mettere fine a questo strazio… si sta denigrando l’intero Parlamento. Ora basta! Comprendo che la gente si stia indignando, ed è giusto, perché a noi politici è richiesto un di più di attenzione, soprattutto in momenti nei quali tutti hanno oggettive ... Leggi su anteprima24

Bonus 600 euro, bonus baby sitter, cassa integrazione, reddito di emergenza. L'Inps fa il punto sulle prestazioni erogate durante l'emergenza Covid. Francesco Di Mario ...

Bonus Inps, la confessione del consigliere Pd: “E’ vero, l’ho chiesto. Ho dato i soldi in beneficenza”

«Ciao a tutti, sono qui per raccontarvi della questione 600 euro Inps e di come sono andati i fatti per quanto mi riguarda. Ho deciso di scrivere perché come sanno le persone che mi conoscono, quando ...

