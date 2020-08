Bollettino Sicilia oggi: morti, contagi e guariti di martedì 11 agosto (Di martedì 11 agosto 2020) Preoccupa la situazione in Sicilia per quanto riguarda la pandemia di coronavirus. Sono 89 i nuovi contagi nelle ultime ventiquattrore come si legge dal Bollettino diffuso e 71 di questi sono da ricondurre a un gruppo di migranti sbarcati sull’isola e positivi al Covid-19 già prima di approdare. 0, per fortuna, i morti di oggi, mentre sono 2.860 i tamponi effettuati in più rispetto a ieri. Non si escludono iniziative da parte del governatore Musumeci. Leggi su sportface

