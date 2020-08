Bollettino oggi martedì 11 agosto: contagi, morti e guariti regione per regione (Di martedì 11 agosto 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza coronavirus, regione per regione, aggiornato a martedì 11 agosto. Inizia una nuova settimana e nel territorio italiano prosegue l’attività di analisi della curva epidemiologica con numeri sempre più importanti e che fanno scattare un campanello d’allarme in vista della stagione autunnale. Il Ministero della Salute, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, come di consueto durante il corso del pomeriggio ha pubblicato il Bollettino contenente i nuovi casi di contagio, i decessi, i guariti e i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. oggi si registrano 412 nuovi contagi (ieri 259), 6 morti ... Leggi su sportface

