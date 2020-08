Bollettino Covid-19 11 agosto: 412 i nuovi contagi, sei i decessi (Di martedì 11 agosto 2020) Bollettino Covid-19 11 agosto: martedì nero, con 412 nuovi positivi ma solo 6 decessi. maglia nera alla Sicilia con 89 casi. E’ allarme Il Bollettino del Covid-19 dell’11 agosto non regala buone notizie, anzi. Sono ben 412 i nuovi positivi in un martedì che vede la Sicilia la più martoriata, con 89 nuovi casi (molti sono migranti che sbarcano a Lampedusa o sulle coste dell’isola). I decessi sono solo sei ma resta comunque alto l’allarme per una situazione che non accenna a migliorare, anzi. Il numero totale dei deceduti sono 35.215 dall’inizio della pandemia, mentre i casi totali 251.237. Questo articolo è stato ... Leggi su bloglive

