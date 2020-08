Bocci, centrodestra: “Ho preso il bonus Iva per fare beneficenza” (Di martedì 11 agosto 2020) ll coordinatore del centrodestra in Palazzo Vecchio, che sfidò Nardella come candidato sindaco, ha chiesto i 600 euro per i professionisti in difficoltà per l'emergenza Covid: "Li ho riscossi per darli in beneficenza". Nella dichiarazione 2019 redditi per 270 mila euro Leggi su repubblica

