BMW 545e xDrive - Abbiamo guidato il prototipo della Serie 5 plug-in (Di mercoledì 12 agosto 2020) In un evento tenutosi a Monaco allinizio di agosto, la BMW ha messo a disposizione dei giornalisti lintera gamma elettrificata, tra cui le recenti X1 e X3 e pure un prototipo della nuova 545e xDrive, ovvero la Serie 5 plug-in dotata dello stesso powertrain delle X5 e Serie 7 con la spina: un modello interessante, disponibile dal prossimo novembre, che Abbiamo avuto modo di provare in prima persona.Quasi 400 CV. La differenza principale rispetto alla già nota 530e è la presenza del motore sei cilindri di 3.0 litri da 286 cavalli, che uniti ai 109 dellelettrico forniscono fino a 394 CV e 600 Nm sulle quattro ruote. Grazie alla batteria da 12 kWh (di cui 11,2 utilizzabili), la 545e xDrive può ... Leggi su quattroruote

Le emissioni di CO2 delle auto nuove sono state più che dimezzate in 20 anni. Il gruppo bavarese investe anche nell'idrogeno. E lega i bonus dei manager ai risultati ambientali Il gruppo Bmw spinge su ...

