Blue Air potenzia la base di Torino (Di martedì 11 agosto 2020) (Teleborsa) – A partire da settembre 2020 la compagnia aerea rumena Blue Air aggiungerà un aeromobile nella sua base di Torino, da dove opererà due nuove rotte che porta il totale a sette. In programma la doppia frequenza giornaliera con Catania e il volo giornaliero per Lamezia Terme. Inoltre, nuovi collegamenti per Bari (a partire dal 7 settembre) e per Cagliari (a partire dal 7 settembre), che si aggiungono ai voli per Napoli, Alghero e Trapani. Leggi su quifinanza

