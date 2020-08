Bimbo venduto dal padre a Ostia, la madre lo porta via dall’ospedale senza autorizzazione (video) (Di martedì 11 agosto 2020) Il bambino ha solo due anni ma chissà quali orrori dovrà ancora sopportare. E’ lui infatti il protagonista della vicenda di Ostia che ha indignato l’opinione pubblica e che è stata resa nota dalla polizia a fine luglio. Il padre ha cercato di vendere il bambino per prestazione sessuali a un bagnante, il quale ha avvisato gli agenti. Il video dell’arresto dell’uomo, che ha opposto resistenza e che diceva di chiamarsi Gesù, ha fatto il giro del web. Il bambino è stato ovviamente sottratto ai genitori. Ma stamane si è presentata in ospedale la madre del piccolo rom, ricoverato al Grassi di Ostia, e lo ha portato via senza l’autorizzazione dei sanitari, che hanno ... Leggi su secoloditalia

