Bielorussia, Tikhanovskaya si rifugia in Lituania. L'Ue minaccia sanzioni (Di martedì 11 agosto 2020) Oltre 2.000 persone arrestate nel corso delle ultime ore, durante le proteste di massa contro la rielezione di Lukashenko. 'Una scelta difficile, ma viene prima la sicurezza dei miei figli', dice la ... Leggi su tg.la7

HuffPostItalia : Tikhanovskaya lascia la Bielorussia: 'Molti mi odieranno, ma i figli sono la cosa più importante' - Open_gol : Scontri in Bielorussia dopo il voto, Svetlana Tikhanovskaya fugge in Lituania - MediasetTgcom24 : Elezioni Bielorussia, la sfidante Tikhanovskaya è in Lituania #bielorussia - SkyTG24 : Elezioni in Bielorussia, Tikhanovskaya fugge in Lituania. L'Ue minaccia sanzioni - Open_gol : «Molti mi giudicheranno, altri mi odieranno, ma l’ho fatto per i miei figli»: Tikhanovskaya spiega la fuga dalla Bi… -