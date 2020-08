Bielorussia, Tikhanovskaya si rifugia in Lituania: “L’ho fatto per i miei figli” (Di martedì 11 agosto 2020) Dopo le elezioni in Bielorussia la leader dell’opposizione ha chiesto rifugio in Lituania. Una decisione che ha spiegato oggi con un messaggio ai suoi sostenitori. Dopo il risultato delle elezioni in Bielorussia, che hanno riconfermato Lukashenko alla guida del paese, per alcuni ore non si sono avute più notizie di Svetlana Tikhanovskaya, la leader dell’opposizione. … L'articolo Bielorussia, Tikhanovskaya si rifugia in Lituania: “L’ho fatto per i miei figli” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Piu_Europa : #METTETEVISCOMODE Oggi si vota in #Bielorussia. Queste tre donne, Svetlana Tikhanovskaya, Veronika Tsepkaloe Maria… - Open_gol : Scontri in Bielorussia dopo il voto, Svetlana Tikhanovskaya fugge in Lituania - notiziae : Scontri in #Bielorussia dopo il voto, Svetlana Tikhanovskaya è fuggita in #Lituania: «Scelta difficile, l’ho fatto… - antonie85321896 : RT @zazoomblog: Tikhanovskaya lascia la Bielorussia: Molti mi odieranno ma i figli sono la cosa più importante - #Tikhanovskaya #la… - zazoomblog : Tikhanovskaya lascia la Bielorussia: Molti mi odieranno ma i figli sono la cosa più importante -… -