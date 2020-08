Bielorussia, la leader dell'opposizione "al sicuro" in Lituania. Bloccato internet, previste nuove proteste (Di martedì 11 agosto 2020) Continuano le tensioni in Bielorussia, dopo la rielezione di Alexander Lukashenko. Mentre alza la voce anche l’Ue - con il presidente del Consiglio europeo che dice “La violenza contro chi protesta non è la risposta. La libertà di espressione, di assemblea, i diritti umani di base devono essere sostenuti - arrivano notizie della leader dell’opposizione. Svetlana Tikhanovskaya, di cui da ieri sera non si avevano più tracce, ha lasciato la Bielorussia ed ”è al sicuro in Lituania”. Lo ha annunciato su Twitter il ministro degli Esteri lituano, Linas Linkevicius. L’avversaria di Lukashenko alle presidenziali bielorusse, vinte tra accuse di brogli dall’autoritario leder Aleksandr ... Leggi su huffingtonpost

