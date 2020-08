Bielorussia, 2.000 arresti nelle ultime proteste a Minsk (Di martedì 11 agosto 2020) ANSA, - MOSCA, 11 AGO - Oltre 2.000 persone sono state arrestate nel corso delle ultime ore in Bielorussia, dove da domenica notte si svolgono proteste di massa contro la controversa rielezione alle ... Leggi su corrieredellosport

Non ce l’ha fatta a continuare, ce la faranno senza di lei? Svetlana Tikhanovskaya, la candidata dell’opposizione bielorussa che domenica scorsa ha sfidato il presidente Aleksandr Lukashenko, e che se ...

