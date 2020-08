Biden si avvicina alla scelta della vicepresidente (Di martedì 11 agosto 2020) Il candidato Joe Biden si avvicina alla scelta finale della sua vicepresidente. A giorni dovrebbe comunicare formalmente chi sarà. Scopriamo chi sono le cinque possibili scelte di Biden. La scelta di Biden si avvicina A giorni scopriremo chi sarà il compagno di corsa del candidato democratico Joe Biden per USA 2020. Come ha già annunciato, … Leggi su periodicodaily

Nella storia americana la vicepresidenza è sempre stata una carica poco considerata. In alcuni casi persino ‘dileggiata’. Qualche frase di exvicepresidenti puo’ darne un’idea più chiara: ’Non vale un ...La campagna elettorale per le presidenziali americane è in pieno svolgimento dalle rispettive roccaforti e sull’iter che porterà al voto aleggia un certo margine di incertezza a causa dell’emergenza s ...