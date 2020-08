Bergamo: rischia di annegare nel Brembo, grave 13enne (Di martedì 11 agosto 2020) Milano, 11 ago. (Adnkronos) - Un ragazzino di 13 anni è in gravi condizioni dopo essersi tuffato nel fiume Brembo a Bonate Sotto, in provincia di Bergamo. L'allarme è scattato poco dopo le 16, quando il ragazzo non è riemerso dalle acque del fiume. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori di Treviglio, che sono riusciti a recuperarlo. Il 13enne, in arresto cardiocircolatorio, è stato sottoposto alle manovre di rianimazione ed è stato portato all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sul posto, riferisce l'Areu, sono anche intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Leggi su iltempo

Mauro55245449 : RT @bosshard_mark: @Xxx68101782 @RadioSavana @marcotravaglio @AlbertoBagnai il punto è che la falsa testimonianza è reato perseguibile d'uf… - RobertoRosolen1 : RT @bosshard_mark: @Xxx68101782 @RadioSavana @marcotravaglio @AlbertoBagnai il punto è che la falsa testimonianza è reato perseguibile d'uf… - ilestu : RT @bosshard_mark: @Xxx68101782 @RadioSavana @marcotravaglio @AlbertoBagnai il punto è che la falsa testimonianza è reato perseguibile d'uf… - carlomora4 : RT @bosshard_mark: @Xxx68101782 @RadioSavana @marcotravaglio @AlbertoBagnai il punto è che la falsa testimonianza è reato perseguibile d'uf… - Penultimo6 : RT @bosshard_mark: @Xxx68101782 @RadioSavana @marcotravaglio @AlbertoBagnai il punto è che la falsa testimonianza è reato perseguibile d'uf… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo rischia Bergamo: rischia di annegare nel Brembo, grave 13enne Il Tempo Bergamo: rischia di annegare nel Brembo, grave 13enne

Milano, 11 ago. (Adnkronos) - Un ragazzino di 13 anni è in gravi condizioni dopo essersi tuffato nel fiume Brembo a Bonate Sotto, in provincia di Bergamo. L'allarme è scattato poco dopo le 16, quando ...

Treviolo, dramma nel Brembo: ragazzino di 13 anni rischia di annegare, è gravissimo

Non è chiaro se stesse provando a guadare il fiume Brembo tra le due sponde (da un lato Bonate Sotto, dall’altro Treviolo) o se stesse proprio facendo il bagno. Un ragazzino di 13 anni di Ponte San Pi ...

Milano, 11 ago. (Adnkronos) - Un ragazzino di 13 anni è in gravi condizioni dopo essersi tuffato nel fiume Brembo a Bonate Sotto, in provincia di Bergamo. L'allarme è scattato poco dopo le 16, quando ...Non è chiaro se stesse provando a guadare il fiume Brembo tra le due sponde (da un lato Bonate Sotto, dall’altro Treviolo) o se stesse proprio facendo il bagno. Un ragazzino di 13 anni di Ponte San Pi ...