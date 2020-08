Bere acqua di mare, dall'Australia il filtro più veloce ed 'eco' (Di martedì 11 agosto 2020) Roma, 11 ago. - (Adnkronos/Xinhua) - Bere l'acqua di mare? In futuro potrebbe essere la soluzione sicura, veloce e sostenibile per rispondere alla carenza idrica. E per farlo potrebbero bastare un filtro hi-tech e la luce diretta del sole. Sono questi, infatti, gli unici due ingredienti dell'innovazione che ha permesso ai ricercatori Australiani della Monash University (Melbourne) di sviluppare la prima tecnologia al mondo in grado di rendere potabile l'acqua marina in meno di 30 minuti. Questo filtro, fanno sapere i ricercatori, è in grado di rendere disponibile centinaia di litri di acqua potabile al giorno e per farlo ha bisogno solo della luce solare diretta, un processo - quindi - efficiente dal punto di vista energetico, a ... Leggi su liberoquotidiano

concylardicl : RT @Animal_Genocide: #Torino: Abbandonato su un balcone, un cucciolo di pastore tedesco salvato da vigili: il figlio della proprietaria non… - fisco24_info : Acqua: 30 minuti per rendere potabile quella di mare, innovazione australiana : - MikyTarricone : @a_smeriglia Ma solo io adoro bere un bel bicchiere d'acqua freschissima quando ho sete e fuori ci sono 40 gradi? - lukogene : RT @beatrix_bix: A volte immagino quanto sarebbe meraviglioso se mi telefonassi solo perché sì, semplicemente come uno che ha avuto sete ed… - unavoidablynumb : RT @beatrix_bix: A volte immagino quanto sarebbe meraviglioso se mi telefonassi solo perché sì, semplicemente come uno che ha avuto sete ed… -

Ultime Notizie dalla rete : Bere acqua Bere acqua di mare, dall'Australia il filtro più veloce ed 'eco' Il Tempo Bere acqua di mare, dall'Australia il filtro più veloce ed 'eco'

Roma, 11 ago. - (Adnkronos/Xinhua) - Bere l'acqua di mare? In futuro potrebbe essere la soluzione sicura, veloce e sostenibile per rispondere alla carenza idrica. E per farlo potrebbero bastare un fil ...

Acqua: 30 minuti per rendere potabile quella di mare, innovazione australiana

Bere l'acqua di mare? In futuro potrebbe essere la soluzione sicura, veloce e sostenibile per rispondere alla carenza idrica. E per farlo potrebbero bastare un filtro hi-tech e la luce diretta del sol ...

Roma, 11 ago. - (Adnkronos/Xinhua) - Bere l'acqua di mare? In futuro potrebbe essere la soluzione sicura, veloce e sostenibile per rispondere alla carenza idrica. E per farlo potrebbero bastare un fil ...Bere l'acqua di mare? In futuro potrebbe essere la soluzione sicura, veloce e sostenibile per rispondere alla carenza idrica. E per farlo potrebbero bastare un filtro hi-tech e la luce diretta del sol ...