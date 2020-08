Beppe Grillo si schiera per la ricandidatura di Virginia Raggi a Roma: su Facebook la foto insieme alla sindaca (Di martedì 11 agosto 2020) Poco meno di 24 ore dopo che Virginia Raggi ha confermato ai suoi consiglieri di volersi ricandidare alla guida di Roma, è arrivato l’endorsement di Beppe Grillo. Il garante del Movimento 5 stelle, che mai come negli ultimi tempi dosa le uscite pubbliche, ha pubblicato una foto con la sindaca M5s e la scritta “daje”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

