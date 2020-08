Beautiful, anticipazioni USA: RIDGE dice a BROOKE di aver sposato SHAUNA (Di martedì 11 agosto 2020) Nelle prossime puntate americane di Beautiful, la rivelazione del matrimonio avvenuto a Las Vegas tra RIDGE Forrester e SHAUNA Fulton (a questo punto SHAUNA Forrester) placherà la sete di vendetta di Quinn Forrester, che godrà nel colpire la rivale BROOKE in ciò che le farà più male: la felicità con l’uomo della sua vita.Leggi anche: Daydreamer anticipazioni: arriva HUMA, la terribile madre di CAN ed EMRESì, perché come già riportatovi, la coppia è sulla strada della definitiva riconciliazione dopo che sia la Logan che lo stilista, riconosciuti i reciproci errori, sono pronti a riprendere la loro vita coniugale proprio da dove i problemi legati a Thomas, Bill e SHAUNA l’avevano ... Leggi su tvsoap

redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni #PuntateAmericane Una rivelazione MOLTO difficile... - ziaximyn : RT @TwBeautiful: ATTENZIONE: CONTIENE ANTICIPAZIONI! #Twittamibeautiful ti rivela in un video promo tutto quello che vedremo nelle prossime… - TwBeautiful : ATTENZIONE: CONTIENE ANTICIPAZIONI! #Twittamibeautiful ti rivela in un video promo tutto quello che vedremo nelle p… - TwBeautiful : ATTENZIONE: CONTIENE ANTICIPAZIONI! Nelle puntate americane di BEAUTIFUL, Brooke prepara una sorpresa, Ridge scopre… - zazoomblog : Beautiful anticipazioni americane: Ridge e Shauna sposi a Las Vegas - #Beautiful #anticipazioni #americane: -