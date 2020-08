Bayern, Rummenigge respinge il Liverpool da Alcantara: “Offerta non equa” (Di martedì 11 agosto 2020) Dopo l'incredibile trionfo in Premier League, coronando 30 anni di attesa, il Liverpool lavora sul mercato per preparare una squadra competitiva anche nella prossima stagione. Le indicazioni del tecnico Jurgen Klopp sono state chiarissime: rinforzare il centrocampo con un giocatore capace di unire quantità e qualità. Il profilo ideale sarebbe Thiago Alcantara.caption id="attachment 488737" align="alignnone" width="1024" getty images/captionRESPINTOIl centrocampista spagnolo sembra pronto a lasciare il Bayern Monaco dopo tanti anni. Tuttavia il club bavarese non intende lasciarlo partire a cifre ritenute non adatte. Lo ha fatto capire il presidente Karl-Heinz Rummenigge ai microfoni della Bild: "È risaputo che Thiago ci ha chiesto di provare una nuova avventura. Se un club ci presenterà ... Leggi su itasportpress

