Bastano 30 minuti per rendere potabile l’acqua di mare: l’innovazione arriva dall’Australia (Di martedì 11 agosto 2020) Bere l’acqua di mare? In futuro potrebbe essere la soluzione sicura, veloce e sostenibile per rispondere alla carenza idrica. E per farlo potrebbero bastare un filtro hi-tech e la luce diretta del sole. Sono questi, infatti, gli unici due ingredienti dell’innovazione che ha permesso ai ricercatori australiani della Monash University (Melbourne) di sviluppare la prima tecnologia al mondo in grado di rendere potabile l’acqua marina in meno di 30 minuti. Questo filtro, fanno sapere i ricercatori, è in grado di rendere disponibile centinaia di litri di acqua potabile al giorno e per farlo ha bisogno solo della luce solare diretta, un processo – quindi – efficiente dal punto di vista energetico, a basso costo e sostenibile. Nella realizzazione dei ... Leggi su meteoweb.eu

matteosalvinimi : La grande famiglia della Lega cresce, da Nord a Sud, e si prepara a raccogliere questo entusiasmo anche alle elezio… - sportli26181512 : Manchester United-Copenaghen 1-0: decide un rigore di Bruno Fernandes: Non bastano 90 minuti alla squadra di Solskj… - AdriBatti : @Milestemplaris Con questi caldi 45 minuti bastano e avanzano. - hugharreh : Sappiate una cosa: controllare SEMPRE la distanza da un posto all’altro altrimenti vi ritroverete a credere alle re… - ManuFilippone95 : RT @milaneista: Alla.mia età ci voleva il Postalmarket, oggi bastano 5 minuti in spiaggia. -

Ultime Notizie dalla rete : Bastano minuti Bastano 30 minuti per rendere potabile l’acqua di mare: l’innovazione arriva dall’Australia Meteo Web Le macchine per preparare una granita rinfrescante

Con il caldo e le temperature alte concedersi una pausa con bevande fresche e dissetanti è fondamentale. Oltre ai frullati anche la granita è ottima per affrontare il caldo estivo. Per prepararla dire ...

Coronavirus, la scommessa dei test rapidi: 3 minuti per l'esito

La scommessa per fermare il coronavirus si gioca anche sul fronte dei mezzi per individuare chi si è ammalato e si moltiplicano da settimane gli annunci di test rapidi e ultrarapidi per i quali serve ...

Con il caldo e le temperature alte concedersi una pausa con bevande fresche e dissetanti è fondamentale. Oltre ai frullati anche la granita è ottima per affrontare il caldo estivo. Per prepararla dire ...La scommessa per fermare il coronavirus si gioca anche sul fronte dei mezzi per individuare chi si è ammalato e si moltiplicano da settimane gli annunci di test rapidi e ultrarapidi per i quali serve ...