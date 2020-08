Basket, piscina e funerale: come l’imprenditore ha contagiato 50 persone a Vercelli (Di martedì 11 agosto 2020) L’imprenditore di 30 anni che ha causato un focolaio di coronavirus a Vercelli, da quando il 13 luglio è tornato dalla Repubblica Dominicana dove è nato ha frequentato numerosi luoghi di aggregazione non solo in città ma anche a Borgomanero, tanto che l’allerta per il focolaio Covid si è allargata a Novara. Il cittadino dominicano, che vive e ha famiglia da anni a Vercelli, è stato visto partecipare a partite di Basket al campo del rione Isola. Ha continuato a fare la sua vita di sempre passeggiando in centro, frequentando locali e partecipando al funerale a Borgomanero, ben due settimane dopo il suo ritorno. Basket, piscina e funerale: come l’imprenditore ha contagiato 50 ... Leggi su nextquotidiano

clikservernet : Basket, piscina e funerale: come l’imprenditore ha contagiato 50 persone a Vercelli - Noovyis : (Basket, piscina e funerale: come l’imprenditore ha contagiato 50 persone a Vercelli) Playhitmusic -… - neXtquotidiano : Basket, piscina e funerale: come l’imprenditore ha contagiato 50 persone a #Vercelli - Luca45002154 : @chiossimanuela2 Beh a Natal vivere in grattacielo con guardia giurata, piscina, palestra, campo da calcetto e bask… - effe_la : RT @GretaSalve: Ogni sera penso.Domattina vado a correre, poi vado in piscina, poi riprendo la scherma, poi vado a giocare a basket.Credo… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket piscina Basket, piscina e funerale: come l'imprenditore ha contagiato 50 persone a Vercelli next Basket, piscina e funerale: come l’imprenditore ha contagiato 50 persone a Vercelli

L’imprenditore di 30 anni che ha causato un focolaio di coronavirus a Vercelli, da quando il 13 luglio è tornato dalla Repubblica Dominicana dove è nato ha frequentato numerosi luoghi di aggregazione ...

Il play Vasa Pusica ha raggiunto la Dinamo a Olbia

Quasi al completo. La comitiva biancoblù è stata raggiunta dal play serbo Vasa Pusica, ex Pesaro. Coetaneo di Marco Spissu, entrambi sono nati nel 1995, il giocatore serbo può anche giocare guardia gr ...

L’imprenditore di 30 anni che ha causato un focolaio di coronavirus a Vercelli, da quando il 13 luglio è tornato dalla Repubblica Dominicana dove è nato ha frequentato numerosi luoghi di aggregazione ...Quasi al completo. La comitiva biancoblù è stata raggiunta dal play serbo Vasa Pusica, ex Pesaro. Coetaneo di Marco Spissu, entrambi sono nati nel 1995, il giocatore serbo può anche giocare guardia gr ...