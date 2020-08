Barella come… Hamsik: il traguardo raggiunto col gol in Europa League (Di martedì 11 agosto 2020) Una rete bellissima che difficilmente dimenticherà. Nicolò Barella si è preso l'Inter e la sta trascinando, insieme al bomber Romelu Lukaku, sempre più avanti in Europa League. La vittoria dei nerazzurri contro il Bayer Leverkusen in coppa ha permesso alla squadra di Conte di approdare alle semifinali del torneo e puntare dritto alla finalissima.Come detto, protagonista assoluto il calciatore ex Cagliari autore di una prova magistrale e della prima rete dei suoi nel 2-1 finale. Un gol che gli permette di infrangere un record che nessuno era riuscito a raggiungere da tempo.Barella come... Hamsikcaption id="attachment 1005411" align="alignnone" width="708" Barella (getty images)/captionCome riporta Opta, Nicolò Barella è l'unico ... Leggi su itasportpress

gianlucapizeta : RT @raffaelecaru: Non accorgersi di come l'Inter sia cresciuta solo grazie a #Conte è da stupidi. Così come non capire che tra Lukaku e Ic… - federicoo_7 : RT @shockthegalgo: Riflettevo su quanto servissero due uomini simbolo come Barella e Lukaku, aldilà di caratteristiche tecniche perfettamen… - Davide1926___ : RT @marifcinter: Lukaku: 'Per me l'uomo partita stasera è Nicolò Barella. E' veramente incredibile come sta giocando. Maturità, qualità. E'… - ItaSportPress : Barella come... Hamsik: il traguardo raggiunto col gol in Europa League - - TheFallenGiant : RT @shockthegalgo: Riflettevo su quanto servissero due uomini simbolo come Barella e Lukaku, aldilà di caratteristiche tecniche perfettamen… -

Ultime Notizie dalla rete : Barella come… Sebino Nela e il tumore: «Ho pensato al suicidio, ma non ho avuto il coraggio» Corriere della Sera