Barbara D’Urso Instagram, dolce riposo col fidanzato: «Ha trovato il giocattolo nuovo» (Di martedì 11 agosto 2020) Barbara D’Urso spiazza tutti con uno scatto su Instagram che la mostra intenta a rilassarsi in camera da letto. Il selfie mostra la conduttrice Mediaset senza trucco sotto le lenzuola in “dolce compagnia”. Di chi si tratta? Lo ha annunciato lei stessa nella didascalia che fa da corredo alla foto: «Buonanotte da me e dal mio fidanzato». Tutto condito dall’hashtag “ridere sempre” e l’immancabile “col cuore”. Eh già perché non si tratta di un uomo in carne e ossa, ma di un bel peluche. Un dolce cagnolino che le sta accanto silenzioso pronto per essere abbracciato. Quale miglior compagno? leggi anche l’articolo —> Elisabetta Gregoraci Instagram, costume in macramè mostra: ... Leggi su urbanpost

