Banda ultralarga | 600 milioni per scuole e famiglie

La strategia italiana sulla Banda ultralarga si arricchisce di un altro tassello. Dopo il via libera da parte dell'UE al piano di aiuti messo in campo dal Governo, sono stati firmato i decreti attuativi per finanziare con 600 milioni di euro il "Piano Scuola" e il "Piano Voucher per famiglie". Sono risorse stanziate dal COBUL – il Comitato per la diffusione della Banda ultralarga – nella riunione tenutasi lo scorso maggio, destinate in favore della connettività di famiglie e scuole. Risorse che hanno superato il vaglio della Commissione Europa che ha confermato, assieme al Governo italiano, quanto siano fondamentali gli investimenti in digitalizzazione e innovazione del Paese.

Banda ultra larga scuola-famiglie al via, voucher con Isee fino a 50mila euro

Dal Mise 600 milioni di euro per banda ultralarga a scuole e famiglie

Seicento milioni di euro sono disponibili per gli interventi previsti dal "Piano Scuola" e dal "Piano Voucher per famiglie", nell'ambito della strategia italiana della banda ultralarga. Il ministro de ...

