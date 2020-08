Banca Generali balza su avvio copertura Goldman con Buy (Di martedì 11 agosto 2020) (Teleborsa) – Seduta decisamente positiva per Banca Generali, che tratta in rialzo del 3,75%. Ad alimentare gli acquisti sul titolo contribuisce il giudizio di Goldman Sachs, che avvia la copertura con un Buy e, in vista di un potenziale upside del 20%, indica un Target Price di 30 euro. La Banca d’affari statunitense ritiene che Banca Generali sia ben posizionata sul mercato di riferimento e pronta a beneficiare di una serie di inizative. Per questa ragione gli analisti indicano stime di crescita dell’EPS di circa il 7% fra il 2020 ed il 2022 grazie alla maggiore efficienza operativa ed alla buona crescita degli asset in gestione. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all’indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento ... Leggi su quifinanza

