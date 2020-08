Bakayoko vuole solo il Milan (Di martedì 11 agosto 2020) Il ritorno di Tiemoué Bakayoko al Milan è sempre più concreto. Il Monaco ha già comunicato di non voler riscattare il centrocampista francese, costretto a ritornare a Londra. Tuttavia, come afferma «The Sun», Lampard non ha alcuna intenzione di inserire Bakayoko nella rosa dei Blues. Nelle ultime 24 ore, il Chelsea avrebbe addirittura dimezzato il prezzo del cartellino, portandolo a 20 milioni di sterline (circa 23 milioni di euro). Abramovich ne aveva pagati 40. Basti pensare che per riscattarlo il Monaco avrebbe dovuto versare 37 milioni nelle casse del Chelsea. Il Milan, un anno fa, 32 milioni. In attesa del rinnovo di Calhanoglu, richiamato a Milano la prossima settimana per firmare, Stefano Pioli ha solo due certezze a ... Leggi su sport.periodicodaily

