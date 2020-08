Azzolina bastonata per l’ennesimo sfondone social: ecco cosa ha scritto (Di martedì 11 agosto 2020) Roma, 11 ago – Sarà il caldo, ma ultimamente gli esponenti del governo giallofucsia fanno a gara a chi posta più sfondoni sui social. Non bastavano le rivoluzionarie teorie geografiche dell’ex ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli che parlava di «spiagge» dell’Afghanistan, e nemmeno lo scivolone del sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano che all’indomani delle terribili esplosioni di Beirut si era affrettato a esprimere solidarietà e abbracci «agli amici libici», rispondendo piccato e in maniera passivo aggressiva alla pioggia di critiche. Azzolina scivola sull’infrazione A questi siparietti avvicendatisi in veloce successione si aggiunge quello di ieri del ministro dell’Istruzione Azzolina. Non è un buon momento per lei, sotto il ... Leggi su ilprimatonazionale

