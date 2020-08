Aviano. Il cuoco Alessandro Rosignoli annegato alle Maldive (Di martedì 11 agosto 2020) Dolore e commozione ad Aviano ( Pordenone) per la tragica e prematura morte di Alessandro Rosignoli. Il cuoco di professione, 44 anni, padre di 3 figli, è deceduto mentre si trovava in vacanze alle Maldive. Alessandro Rosignoli è annegato, non si esclude forse a causa di un malore. La tragica notizia è stata comunicata dalla moglie Chiara Piatti, con un messaggio postato sui social. “Se ne è andato sabato, in una delle meravigliose isole delle Maldive dove eravamo approdati non più di 3 ore prima per la nostra vacanza estiva – le parole della donna – Non ci sono parole per descrivere lo choc del mare che lo ingoia e il suo corpo inerme sulla spiaggia mentre il ... Leggi su laprimapagina

