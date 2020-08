Autostrade, altro che successo: qui chi festeggia sono proprio i Benetton (Di martedì 11 agosto 2020) Mentre il governo continua a raccontarci la storia dei Benetton sconfitti e umiliati da un accordo che restituirà le Autostrade allo Stato, e con somma convenienza, gli imprenditori trevigiani continuano a contare i guadagni, copiosissimi, fatti grazie a un affare pazzesco. Pensare soltanto che, nel periodo che va dal 2009 al 2018, gli azionisti di Aspi sono riusciti a mettersi in tasca la bellezza di 6 miliardi di dividendi, un fiume di denaro che, però, non è servito a convincere il gruppo ad aumentare gli investimenti. E così, spiega Repubblica, nei mesi drammatici in cui il crollo del Ponte Morandi sollevava polemiche, rabbia e interrogativi, 518 milioni di euro andavano a gonfiare ulteriormente le casse. E il rischio è che i regali non siano ancora finiti. Giuseppe Conte si è affrettato ... Leggi su ilparagone

Nuovo assalto ad un portavalori avvenuto durante il pomeriggio nel foggiano, per la precisione nel tratto dell'autostrada A14 Bologna Taranto all'altezza del chilometro 591,700 tra Cerignola e Canosa ...

Sono ancora da chiarire la dinamica e le circostanze della morte di Viviana Parisi, la mamma Vj di Venatico, ritrovata cadavere nei boschi di Caronia, nel Messinese. Il suo corpo, completamente deturp ...

