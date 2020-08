Audi S3 - 310 CV per le nuove sportive - VIDEO (Di martedì 11 agosto 2020) Ogni generazione dell'Audi A3 è stata segnata da almeno una versione sportiva e anche la quarta serie della compatta di Ingolstadt avrà le sue varianti ad alte prestazioni, a partire dalla S3. Disponibile nelle due varianti carrozzeria Sportback e Sedan, la più piccola della gamma S è più potente della versione uscente e garantisce prestazioni ancor più elevate. I preordini saranno aperti nei prossimi giorni e le prime consegne sono previste per l'inizio del mese di ottobre con prezzi che, in Germania, partono da 46.302 euro per la cinque porte e da 47.179 euro per la berlina. La S3 più potente di sempre. Dentro il cofano è presente lo stesso quattro cilindri turbobenzina 2.0 TFSI già visto sulla terza generazione della S3, aggiornato e portato a 310 CV e 400 Nm. Di serie, come da tradizione, è ... Leggi su quattroruote

