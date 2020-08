Attività industriale Cinese in ripresa (Di martedì 11 agosto 2020) A livelli pre- crisi il settore industriale Cinese, gli analisti affermano un settore in netta ripresa. La deflazione delle fabbriche in Cina si è attenuata a luglio, trainata da un aumento dei prezzi globali del petrolio e poiché l’attività industriale è risalita ai livelli pre-coronavirus, aggiungendo segni di ripresa nella seconda economia mondiale. L’indice dei … Leggi su periodicodaily

