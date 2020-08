Atalanta-PSG (mercoledì, ore 21, Canale 5): l’Italia tifa Gasperini. Sportiello con Neymar. Formazioni (Di martedì 11 agosto 2020) Non è simpatico, ma sicuramente bravo, Gian Piero Gasperini: la sua Atalanta è l'unica squadra approdata ai quarti di finale di questa strana Champions in Portogallo. Se la giocherà mercoledì sera (ore 21, diretta su Canale 5) contro il Paris Saint Germain che ha gli attaccanti fra i più pagati del mondo: Neymar, Icardi, Mbappè Leggi su firenzepost

Il sogno Champions League dell'Atalanta passa dal match contro il Paris Saint-Germain di Thomas Tuchel, valido per i quarti di finale e che si disputerà in gara secca in Portogallo. Quali saranno le ...A La Gazzetta dello Sport parla il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi in vista della sfida Champions con il Psg: "Dispiaciuto per Juventus e Napoli, anzitutto. Ma ha detto bene lei: stranito pe ...