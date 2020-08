Atalanta-PSG, Marquinhos: “Mi piacciono le gare secche, non dobbiamo avere rimpianti” (Di martedì 11 agosto 2020) Marquinhos tuona la carica in vista della gara contro l'Atalanta.Sul campo dello stadio Da Luz andrà in scena domani la sfida tra l'Atalanta e il PSG, che si affronteranno in occasione dei quarti di finale di Champions League: le due compagini andranno alla ricerca di una vittoria fondamentale per passare il turno e volare verso la semifinale della competizione.Atalanta-PSG, Tuchel: “Mbappé ci sarà ad una sola condizione. Ecco gli ingredienti per la vittoria”Al termine del match il difensore del PSG, Marquinhos, è intervenuto in conferenza stampa rilasciando le seguenti dichiarazioni:"Ci stiamo preparando al meglio con il giusto entusiasmo e veniamo da partite importanti. Siamo in ottime condizioni e pronti a giocare questa grande partita con ... Leggi su mediagol

